La Fisica del Karate alla notte dei ricercatori di Catania, con il maestro ragusano Antonino Giannì - Ragusa Oggi

La Fisica del Karate alla notte dei ricercatori di Catania, con il maestro ragusano Antonino Giannì

Venerdì 27 settembre a Catania, si è svola a Catania la notte europea dei ricercatori, l’evento denominato SHARPER è un progetto nazionale che coinvolge 12 città ed ha previsto a partire dal primo pomeriggio, fino a tarda notte, diverse attività dedicate a scienza, innovazione e tecnologia, in grado di avvicinare il grande pubblico e il mondo della ricerca. E’ stata una grande festa in cui intrattenimento, informazione e partecipazione si mescolavano per creare un insieme di spettacoli, incontri e caffè scientifici, performance tra arte e scienza, giochi di ruolo e appuntamenti conviviali animati da ricercatori ed esperti comunicatori.

Presente all’evento anche “La Fisica del Karate” condotto dal professore Gianino del Liceo Fermi di Ragusa e dal Maestro Antonino Giannì del Dojo Karate-Do Shotokan ASD di Ragusa che è stato partner ufficiale dell’evento di Catania. Il Maestro Giannì e prof. Gianino hanno presentato ai visitatori le leggi della fisica che regolano i movimenti e le tecniche di karate, coinvolgendoli attivamente in esprimenti e dimostrazioni pratiche sul movimento del corpo umano nella pratica dell’arte marziale.

La fisica del karate è una fra le buone pratiche del Piano Lauree Scientifiche realizzata in stretta collaborazione con il Dipartimento di Fisica e Astronomia di Catania con il coordinamento della prof.ssa Josette Immé; essa ha avuto diversi riconoscimenti nazionali e internazionali per la peculiarità del metodo didattico innovativo che sfrutta il corpo è sia oggetto di studio sperimentale e sia come strumento di percezione delle leggi della fisica. Diversi gli articoli pubblicati su riviste specialistiche dai due conduttori, nel 2014 hanno pubblicato un libro, con la casa editrice Aracne di Roma, nel quale sono trattati i metodi didattici utilizzati nei corsi e i risultati sperimentali delle misure effettuate.