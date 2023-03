La Festa di San Giuseppe a Santa Croce: fra le tradizionali “cene” e le visite guidate

Tutto pronto per i festeggiamenti in onore di San Giuseppe. La tradizione e la fede di un’intera città che è pronta a stringersi attorno al suo santo Patrono. L’amministrazione comunale da diverse settimane si è già messa in moto in collaborazione con i cittadini, le associazioni, i fedeli e con quanti si stanno spendendo affinché i tre giorni clou dei festeggiamenti si possano svolgere al meglio. Si inizia venerdì prossimo 17 marzo con l’inaugurazione in Via Rinzivillo, con l’esposizione artistica di statue, ortaggi e fiori. Verrà inaugurata anche la “Sagra di San Giuseppe” in Piazza Celestri, visitabile fino a domenica 19, che prevede la degustazione di piatti tipici delle tradizionali “Cene” di San Giuseppe come la principissedda, baccalà fritto, polpette di riso e la dimostrazione della lavorazione del pane ricamato a cura della Glocal. Alle ore 21:30, in piazza Vittorio Emanuele, si terrà lo spettacolo di cabaret con Sasà Salvaggio e in apertura “Voci Santacrocesi”‘.

NON SOLO TRADIZIONE: ANCHE VISITE GUIDATE

Da sabato 18 si potrà usufruire del servizio gratuito “Visit Santacroce”, per visitare il “Museo Demologico” e “Museo del fumetto”. Sarà possibile usufruire anche del servizio di visita guidata per le “Cene” del paese e visitare “Lo Scorcio del Passamano” che saranno attivi fino a domenica 19. Alle ore 21:30 in Piazza Vittorio Emanuele si terrà il concerto di Bianca Atzei, mentre in apertura è in programma lo spettacolo “Artisti Mattonacci Record”.

Domenica 19, oltre alla tradizionale “Asta di San Giuseppe” in piazza Vittorio Emanuele, si terrà anche l’esposizione delle Fiat 500 e delle auto storiche. Nel pomeriggio seguirà l’uscita del simulacro del Santo, con processione per le strade della città e lo spettacolo pirotecnico.

Lunedì 20, alle ore 13.00, l’uscita della tradizionale “Cena” organizzata dal Comune con la partecipazione dei dipendenti e delle Associazioni.