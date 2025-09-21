La Festa dell’Unità oggi a Modica si collega con la Florida

Solidarietà e pace.

Oggi a Modica , a distanza di moltissimi anni dall’ultima edizione, Modica tornerà ad ospitare la *Festa dell’Unità*, appuntamento storico e identitario del Partito Democratico, che quest’anno si terrà nell’*Atrio di Palazzo San Domenico* con il titolo:

*“Gaza, fermiamo la strage degli innocenti – Insieme per la Pace”*.

La manifestazione avrà inizio alle *ore 19.30* con una fiaccolata che partirà dalla Scalinata di San Pietro e proseguirà con i lavori in programma. Alle *20.15* è previsto un importante collegamento con i deputati PD *Arturo Scotto* e *Annalisa Corrado*, impegnati a bordo della *Global Sumud Flottilla*.

Seguiranno gli interventi di amministratori, dirigenti politici, rappresentanti delle istituzioni e del mondo culturale e giornalistico, tra cui:

– Giovanni Spadaro – Consigliere comunale e Presidente Circolo PD Modica – Avv. Angelo Curciullo – Segretario Provinciale PD Ragusa – Padre Giuseppe Di Rosa – Dott. Gianni Stornello – Consigliere comunale, giornalista – Dott.ssa Eva Brugaletta – Componente Assemblea Regionale PD, giornalista – Dott.ssa Flora Floridia – Insegnante, PD Ispica – Avv. Caterina Riccotti – Dirigente Regionale PD, Consigliera comunale – Prof. Gigi Bellassai – Capogruppo Consiliare PD Comiso – Prof. Antonio Sichera – Critico letterario – Prof. Giancarlo Poidomani – Storico – Dott. Antonello Buscema – già Sindaco di Modica – On.le Nello Dipasquale – Deputato Questore PD all’ARS

La serata si concluderà alle *ore 21.30* con il contributo musicale del coro *“Canticum Laudis”*, che proporrà un repertorio dedicato al tema della pace.

Con questa iniziativa il Partito Democratico di Modica e la Federazione Provinciale PD di Ragusa intendono *rilanciare un momento di partecipazione, riflessione e comunità*, riportando in città la Festa dell’Unità, luogo storico di confronto politico e civile, oggi più che mai necessario.

Il Circolo PD di Modica invita tutta la cittadinanza a prendere parte a questo appuntamento che unisce memoria, attualità e impegno comune per la pace e la giustizia.



