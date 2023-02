La disperazione dei commercianti di Modica bassa. Nuovamente libero il ladro arrestato dai carabinieri. Ritorna l’incubo furti.

Da settimane ha angosciato i commercianti del centro storico della città con le sue continue scorribande, scassinando o tentando di scassinare molti esserci commerciali. E’ stato letteralmente il terrore di tutti i titolari dei negozi del salotto buono della città. Le forze dell’ordine hanno fatto il loro dovere. Con ronde anche in borghese ed in stretta collaborazione, polizia e carabinieri sono finalmente riusciti a cogliere in fragranza di reato l’extracomunitario autore anche dei furti nei giorni precedenti.

Un respiro di sollievo è stato tirato da tutti che finalmente potevano la sera abbassare le saracinesche delle loro attività senza il timore, il giorno successivo, di trovare tutto a soqquadro. Ed invece martedi, dopo il processo celebrato per direttissima, l’autore del furto è stato rimesso in libertà, potendo potenzialmente quindi tornare a delinquere. . Il giovane è comparso davanti al Gip del Tribunale di Ragusa che tuttavia ha convalidato il provvedimento restrittivo scarcerandolo per la lieve entità dei furti

Ecco cosa ci scrive disperato un esercente:

Volevo raccontare la mia odissea, iniziata circa due mesi fa, quando alla mia attività commerciale ho subito il primo furto, da quel giorno è stato un susseguirsi di episodi simili nei miei confronti e nei confronti di tante altre decine di attività! Da quel giorno ci siamo impegnati tutti, cittadini, commercianti e forze dell’ordine per porre fine a questo scempio! Domenica sera, ricevo la chiamata che stavano per tentare l’ennesimo furto nei miei confronti, mi precipito sul posto e con l’aiuto di un’altro commerciante riusciamo a consegnare alle forze dell’ordine l’uomo che aveva tentato l’ennesimo furto. Dopo aver passato la domenica sera in commissariato ,mi informano martedì mattino che ci sarebbe stato il processo per direttissima e che dovevamo essere presenti come testimoni, quindi lasciamo le nostre attività commerciali e come da loro richiesta ci rechiamo al tribunale di Ragusa per l’udienza. Dopo un’ora di udienza, ci sentiamo dire che non ci sarà nessuna punizione per questo individuo e che potrà tornare a fare ciò che vuole, essendo praticamente a piede libero. Noi come commercianti e come cittadini non ci sentiamo più protetti da nessuno, abbiamo paura di lasciare le nostre attività, abbiamo paura a lasciare oggetti all’interno. Questa non è giustizia,q uesto ci fa più male di ogni furto subito. Parlo io a nome di tutti i commercianti che in questi mesi hanno affrontato notti per paura di lasciare i propri beni, a costo di togliere tempo a se stessi e alle proprie famiglie .