La commedia che smaschera le apparenze: Gli Amici del Teatro tornano sul palco a Ragusa

La vita, spesso, è un teatro in cui l’apparire arriva prima dell’essere. È questo il fulcro della commedia brillante che Gli Amici del Teatro presenteranno sabato 6 e domenica 7 al rinnovato Teatro dei Salesiani di Ragusa, pronto ad accogliere il pubblico con un look completamente rigenerato: Fumo negli occhi. Una pièce che affonda le radici nel costume sociale e che, con eleganza e ritmo serrato, offre allo spettatore un’ora e mezza di pura allegria, fatta di equivoci, colpi di scena, giochi di ruolo e un irresistibile effetto domino comico.

Al centro della storia c’è la famiglia Cassarà, simbolo di quella quotidiana corsa all’apparenza che spinge molti a esibire un tenore di vita lontano dalle reali possibilità economiche. Mentre cercano di far credere ai vicini di essere partiti per una lussuosa vacanza alle Eolie, i Cassarà si ritrovano invece barricati in casa per mantenere la bugia. A complicare ulteriormente la trama è l’arrivo inatteso di un ladro, convinto di agire indisturbato nell’abitazione vuota, ignaro però di trovarsi nel bel mezzo di una famiglia viva, vigile e tutt’altro che in vacanza.

Basterebbero questi elementi per generare una commedia divertente, ma Gli Amici del Teatro aggiungono un intreccio ancora più sorprendente: dietro l’agiatezza ostentata dagli invidiati dirimpettai si nasconde, come si scoprirà nel finale, una condotta spregiudicata e illecita. Una rivelazione che ribalta ruoli e percezioni, restituendo allo spettatore una morale attualissima. Ambientata negli anni Settanta ma perfettamente calata nel presente, la storia dipinge una società in cui spesso si tenta di apparire più fortunati, più ricchi, più brillanti, anche a costo di rinunciare alla propria autenticità.

La comicità travolgente degli attori chiaramontani, basata su battute precise, tempi perfetti e un umorismo pulito, senza volgarità o forzature, regala un crescendo di risate che si intreccia con una riflessione universale: la vera bellezza sta nell’essere, non nell’apparire.

Il ritorno di questa commedia è particolarmente atteso. Gli Amici del Teatro l’hanno già portata al successo in passato, calcando palcoscenici nazionali e internazionali. La compagnia chiaramontana, attiva ininterrottamente dal 1969, rappresenta oggi una delle realtà teatrali più longeve della Sicilia. Con tournée in Australia, Venezuela, Stati Uniti, Canada, Sudafrica, Argentina, Belgio, Svizzera e in numerose città del Nord Italia, il gruppo ha conquistato un primato raro: essere la prima compagnia dialettale siciliana non professionistica ad aver portato la propria arte in quattro continenti.

Anche per questo, il nuovo revival richiama l’attenzione di un pubblico fedele e appassionato, sempre pronto a sostenere una realtà che da 56 anni racconta la Sicilia, il teatro e la tradizione con impegno, eleganza e un talento che ha saputo resistere al tempo.

I biglietti per gli spettacoli possono essere prenotati telefonando ai numeri 338 2776379 o 0932 653322.

© Riproduzione riservata