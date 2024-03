La Cavalcata di San Giuseppe. A Scicli tutto pronto per la sfilata di domani. Si rievoca la Fuga in Egitto della Sacra Famiglia

Una due giorni che avrà come protagonista l’arte della lavorazione del “Balucu” la violaciocca che ciascuna famiglia rigorosamente dovrà utilizzare nella realizzazione delle gualdrappe infiorate che vestiranno i cavalli. L’Associazione “Amici di Giorgione” che cura l’organizzazione della festa ha già pronto l’elenco dei partecipanti. Quest’anno un grande salto in avanti con un maggior numero di cavalli iscritti già alla vigilia. Circa cinquanta le iscrizioni. Sedici sono i cavalli grandi vestiti interamente, con mantelli e testiere, di “Balucu” e spatulidda. Ci saranno pure cinque pony anch’essi “bardati”, undici cavalli grandi scenderanno su strada con addobbi ridotti chiamati “curera” e quindici cavalli grandi sfileranno portando solo i finimenti tradizionali siciliani. E’ la prima volta che si registrano questi numeri e tutto fa pensare all’impegno che diventa sempre più forte di anno in anno da parte delle famiglie sciclitane nella partecipazione alla Cavalcata di San Giuseppe e dell’associazione che organizza l’evento.

Appuntamento domani alle 18 in piazza Italia.

Dopo la sfilata che quest’anno prevede anche la presenza del parroco della chiesa di San Giuseppe, don Giuseppe Agosta, il quale spiegherà lo spirito della festa alle tante persone che saranno in città in occasione dell’evento religioso-folkloristico, si andrà in chiesa per poi dare il via alla Cavalcata. Ad aprire il corteo dei cavalli un asinello con tre personaggi che rappresentano San Giuseppe, la Madonna ed il Bambinello Gesù.

Novità quest’anno per la giuria che premierà i cavalli.

A formarla saranno i senatori dell’Mtf Malta i quali premierano le bardature più belle. In tutto sono arrivati in queste ore, ricevuti dal sindaco Mario Marino e dalla giunta, tredici componenti dell’Mtf maltese acronimo di “Mediterranean Tourism Forum” con in testa il Presidente Tony Zahara. Arrivati in città già l’intero gruppo ospite composto da Tonio Cini, Barbaros Kon, Muna Salah, Andrew A. Muscat, Bruno Santori, Francesca Salghetti, Michel Haddad, Tijani Haddad, Hani Abu Dayyeh, Sofia Bennani, Hamid Bentahar e Fabrizio Santori tutti provenienti dai Paesi del bacino del Mediterraneo per come è composto l’Mtf Malta. E’ il risultato di un lavoro fra il Comune di Scicli e la Confcommercio che già da un anno e mezzo hanno avviato una intensa collaborazione per favorire la crescita del turismo e dei rapporti economici nell’area del Mediterraneo. Domani, a palazzo Spadaro alle 11,30, è in programma il convegno “Per Le Vie del Balucu” su iniziativa di Confcommercio, Federfiori nazionale ed operatori del settore florovivastico. La classifica dei vincitori si saprà solo sabato intorno alle 23 e verrà letta sul sagrato della chiesa di San Giuseppe. Quest’anno, novità nella novità, sono attesi i falò che coloreranno le strade della città al passaggio dei cavalli.

