La 18esima edizione di Palchi Diversi avrà nella commedia il suo fil rouge

RAGUSA – La compagnia teatrale G.o.D.o.T. di Ragusa, diretta da Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso, reduce da una stagione estiva seguitissima, colma di successi e riconoscimenti, svela il ricco cartellone della 18esima edizione di “Palchi Diversi”. Gli imperdibili appuntamenti teatrali, anticipati dalla consueta “conferenza spettacolo” in programma i prossimi 27 ottobre alle 20,30 e 29 ottobre alle 18, accompagneranno da novembre a maggio l’affezionato pubblico.

Brio, vivacità, profondità, per una programmazione che come sempre saprà affascinare gli adulti e conquistare i ragazzi. La presentazione ufficiale del cartellone, come da tradizione, avverrà nell’intima cornice della Maison GoDoT, in via Carducci 265-273, in un clima di festa, tra versi e musica, e quest’anno sarà dedicata ad un autore di grande calibro del quale ricorrono i cento anni dalla nascita, Italo Calvino con riferimento a “Il barone rampante”.

La nuova stagione inizierà poi a novembre con lo spettacolo corale di Federica Bisegna “Saper vivere: manuale d’uso”, alla Maison GoDoT da venerdì 10 a domenica 12 e sabato 18, domenica 19 e domenica 26, ispirato a “Le regole del saper vivere nella società moderna”, testo molto divertente di Jean Luc Lagarce. A dicembre, da giovedì 7 a domenica 10, la compagnia teatrale ragusana porterà in scena il capolavoro di Molière “Il malato immaginario”, una denuncia beffarda alla società dell’epoca che gioca sui timori e le paure del protagonista Argante, con una messinscena fedele al testo originale. Ma dicembre apre anche il periodo delle feste, e non possono mancare i momenti dedicati ai bambini e ragazzi, occasioni magiche per riscoprire il mondo con gli occhi dell’incanto.

Martedì 26 dicembre in doppia replica si vivrà il Natale a Teatro con “Un mondo di Natale” di Federica Bisegna, un viaggio tra le tradizioni natalizie di tutto il mondo, tra gli usi e i costumi di Paesi lontani. Anche la Befana va vissuta in teatro e da giovedì 4 a domenica 7 gennaio andranno in scena le avventure di una nuova eroina, nate dalla magica penna di Federica Bisegna, “La vera storia di Cenerentola”, una favola femminista in chiave comica. Da venerdì 26 a domenica 28 gennaio, sempre alla Maison, Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso riporteranno sul palco una coppia che ha molto emozionato gli spettatori dello scorso anno, Attilio Vecchiatto e la moglie Carlotta, protagonisti de “L’ultima ribalta. Recita dell’attore Vecchiatto”, di Gianni Celati.

Il teatro dei ragazzi tornerà domenica 11 febbraio per vivere in allegria, come da tradizione, il “Carnevale alla Maison GoDoT. Favole e Bambini in maschera”, tra costumi, mascherine e chiacchiere. Si proseguirà con una lunga programmazione (nei giorni 17, 18, 23, 24 e 25 febbraio e 1, 2, 3, 9, 10 marzo) per “La cantatrice calva”, la divertentissima “anticommedia” scritta da uno dei maggiori esponenti del teatro dell’assurdo, Eugène Ionesco che trova proprio in quest’opera il suo più noto capolavoro. Domenica 24 marzo ancora un divertente spettacolo per ragazzi con la nuova edizione de “Il raccontafiabe”, tratto dalle fiabe di Luigi Capuana. Ad aprile (dal 5 al 7, dal 12 al 14, dal 19 al 21) la Compagnia sarà sempre alla Maison GoDoT con un’altra nuova ed imperdibile produzione, “La prova generale”, una commedia divertentissima di Aldo Nicolaj, maestro dell’ironia, tradotto e rappresentato in tutto il mondo.

Domenica 5 maggio si omaggerà un autore tanto amato da tutti, Gianni Rodari, portando in scena lo spettacolo per ragazzi “Sbagliando s’inventa”. La Maison GoDoT ospiterà anche una serata speciale nella quale verrà presentato il libro del critico Danilo Amione dal titolo “L’occhio moltiplicatore del cinema”, una raccolta di scritti su autori, film e temi della settima arte.

La presentazione, a cura del prof. Giuseppe Traina, sarà accompagnata da letture da parte degli attori della Compagnia e da proiezioni di spezzoni di film. Vittorio Bonaccorso cura la scena e la regia di tutti gli spettacoli, mentre l’adattamento dei testi ed i costumi sono curati da Federica Bisegna. “Inizia una nuova stagione teatrale tra l’altro con fil rouge il mondo della commedia – commentano i due direttori artistici – Un nuovo viaggio tra le parole di grandi autori e tra le pagine di opere meravigliose che stupiscono sempre per la loro attualità. L’impegno, la passione e la cura nella scelta e nella preparazione degli spettacoli sono elementi che contraddistinguono il nostro cartellone, e siamo impazienti di risalire sul palcoscenico, e di vivere il teatro nell’unico modo nel quale riusciamo a farlo, con assoluta dedizione e immersione totale”.

La Compagnia G.o.D.o.T. tiene da 16 anni anche i laboratori teatrali junior e senior, e da giorno 11 ottobre aprirà le porte della sua Maison a chi abbia voglia di mettersi alla prova. I partecipanti dei corsi a maggio saliranno sul palco e mostreranno il loro talento durante gli spettacoli di fine anno. Per info e prenotazioni chiamare i numeri 3393234452, 3277044022, 3282553313, 3384920769 o scrivere a info@compagniagodot.it