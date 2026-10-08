Pozzallo, Katia Scarso è stata ritrovata: sta bene

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Katia Scarso ritrovata, e sta bene. Si chiudono così, nella notte, le ore d’ansia vissute a Pozzallo per la cinquantenne di cui non si avevano più notizie dalle 13 di ieri, mercoledì 7 ottobre.

A dare la notizia sono stati i familiari. La donna è stata accompagnata all’ospedale Maggiore di Modica per alcuni controlli di routine, e le sue condizioni non destano preoccupazione.

La famiglia ringrazia e chiede di aggiornare gli appelli

Nelle ore della scomparsa l’appello aveva fatto il giro dei social, rilanciato da decine di persone a Pozzallo e nei comuni vicini, e non sono mancate le segnalazioni. La famiglia ringrazia quanti si sono mobilitati e ora chiede di rimuovere o aggiornare i messaggi ancora in circolazione, perché non continuino a girare informazioni superate.

Non sono stati resi noti il luogo e le circostanze del ritrovamento.

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