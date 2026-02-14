Judo Scicli al Grand Prix del Veneto 2026: Arrabito e Allibrio in gara

Due gli atleti che rappresentano la società sciclitana di judo; una società sportiva che vanta nel suo organico l’olimpionica Savita Russo e l’internazionale Vincenzo Pelligra. I due atleti che saliranno sui tatami veneti sono Michelangelo Arrabito, cat. -66 kg Junior, e Simone Allibrio, cat. -73 kg Senior. “Non si va a fare presenza – commenta il tecnico Maurizio Pelligra – si va a misurarsi con i migliori, a cercare ritmo alto, intensità, gestione tattica e lucidità nei momenti chiave. Il Trofeo Italia è un banco di prova vero: categorie dense, livello tecnico elevato, margini minimi. Serviranno concentrazione assoluta, capacità di leggere l’incontro e concretezza nelle azioni decisive. Continuiamo a presentarci dove il livello è alto, perché è lì che si cresce e si dimostra il proprio valore”.

A Bassano del Grappa il Grand Prix del Veneto.



L’appuntamento ospita l’edizione 2026 del Grand Prix Nazionale del Veneto. La competizione è riservata alle classi Cadetti (U18), Junior (U21) e Senior; prevista la partecipazione di 593 fra atleti e tecnici suddivisi fra 436 atleti e 156 tecnici.

Il formato prevede il raggruppamento delle tre classi d’età suddivise tra categorie maschili e femminili.

© Riproduzione riservata