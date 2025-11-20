Judo Ragusa, Campionati Italiani A2: Alessia Migliorisi è campionessa d’Italia

La scuola Basaki Judo di Ragusa torna sotto i riflettori del judo nazionale. Domenica scorsa, a Roma, si è disputata la finale dei Campionati Italiani A2, una competizione che riunisce i migliori giovani judoka del panorama italiano. A rappresentare la Basaki c’era Alessia Migliorisi, che ha compiuto un’impresa straordinaria conquistando la medaglia d’oro e il titolo di campionessa italiana della sua categoria.

Un risultato prestigioso, frutto di impegno, dedizione e sacrificio. Ed è proprio su questo che insiste il maestro Salvo Baglieri, da sempre punto di riferimento della Basaki e promotore della diffusione del judo nel territorio ibleo. «La forza di Alessia – spiega Baglieri – è la sua volontà di andare avanti sempre, anche quando incontra momenti difficili. Ed è questo il cuore del judo: se cadi, ti rialzi. Sempre».

Un successo che parla a tutto il judo ibleo

Quella della giovane Alessia non è solo una vittoria personale, ma anche un segnale del livello raggiunto dal movimento judoistico in provincia di Ragusa. Il maestro Baglieri sottolinea infatti come la crescita del judo locale sia il risultato di un lavoro condiviso tra varie realtà sportive.

La vittoria di Alessia Migliorisi conferma il ruolo della Basaki come una delle realtà sportive più solide della Sicilia nel panorama del judo giovanile. Una dimostrazione di come disciplina, educazione sportiva e spirito di squadra possano trasformarsi in traguardi prestigiosi anche a livello nazionale.

Judo: una scuola di vita

Il judo, ricorda Baglieri, non è solo uno sport. È una filosofia di vita fondata sulla resilienza, sul rispetto e sulla crescita continua. «Il judo insegna che la caduta non è una sconfitta, ma un’occasione per rialzarsi più forti – sottolinea – e in fondo, questo è il senso della vita».

