Judo. Al Grand prix di Torino brilla il bronzo di Giorgio Cappello del team Koizumi Scicli

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All’evento sportivo di Torino hanno partecipato 431 judoka provenienti da quattro Nazioni e con 166 società aderenti. La Koizumi Scicli, nella categoria -100 kg, ha ottenuto la medaglia di bronzo grazie alla grande prestazione di Giorgio Cappello, autore di una gara combattuta con carattere e determinazione dal primo all’ultimo incontro.

Anche Michelangelo Arrabito, nella categoria -66 kg, ha dato prova di grandi capacità e preparazione non lasciando fuori quello spirito agonistico e quelle qualità tecniche che daranno in futuro grandi frutti. Sempre a Torino, al Grand Prix internazionale del Piemonte, medaglia di bronzo conquistata nei -90 kg per Danilo Articolo, atleta ragusano ed ex Koizumi che oggi è in forza all’Akiyama Torino. Questa vittoria è la conferma dell’eccellenza della scuola judoistica sciclitana e ragusana. Per il Maestro Maurizio Pelligra e per l’intero staff tecnico della Koizumi, composto da Sandro Carnemolla, Angelo Vilardo, Simone Allibrio, Giorgio Padua e Salvatore Miciluzzo, i risultati che in queste settimane gli atleti stanno portando a casa rafforzano la volontà di una società che eccelle da anni in una disciplina che a Scicli ha trovato la sua culla negli ultimi trent’anni.

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