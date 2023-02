Ispica si dota dell’Albo degli Enti del Terzo Settore. Strumento indispensabile per le politiche sociali e sportive

Uno strumento indispensabile per la vita di una comunità, per conoscere le realtà associazionistiche di un territorio, per governare ambiti, da quelli sociali a quelli sportivi, che rappresentano i polmoni capaci di contrastare emarginazione ed indifferenza e di promuovere il territorio dal punto di vista culturale e turistico. Il Comune di Ispica dà tempo fino al prossimo 30 aprile per raccogliere le adesioni volte a formalizzare l’iscrizione nell’Albo degli Enti del terzo Settore. Lo fa anche attrezzandosi di un regolamento che disciplina l’istituzione e la gestione dell’albo. E’ un atto, quello voluto dall’Amministrazione Leontini, che apre alla partecipazione di tutti i soggetti che gravitano nel settore delle politiche e delle promozioni sociali e culturali e nel settore sportivo riconoscendone le relative autonomie.

Nel dettaglio i soggetti che potranno richiedere l’iscrizione all’Albo.

Apertura alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale ed alle associazioni sportive dilettantistiche. Le prime come organismi di solidarietà sociale che svolgono attività prevalentemente risolta a terzi in particolare ai soggetti fragili di una comunità locale; le seconde nella qualità di organismi che svolgono attività prevalentemente di mutuo aiuto tra i soci stessi con azioni aperte e rivolte anche ai terzi ed a tutta la collettività con promozione del territorio; le terze come soggetti che realizzano un interesse comune riguardante la gestione di attività sportive senza scopo di lucro praticate in forma dilettantistica.

Sei le sezioni in cui è articolato l’Albo per gli Enti del Terzo Settore.

C’è la sezione civile particolarmente vocata all’impegno civile, alla tutela ed alla promozione dei diritti umani e delle pari opportunità; la sezione sociale è indirizzata verso le attività di assistenza sociale e sanità; la sezione culturale è rivolta all’educazione permanente, alla valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico; la sezione ricreativa con animazione e promozione turistica; la sezione sportiva interesserà tutte le attività sportive, la promozione e l’animazione sportiva; la sezione tutela ambientale è rivolta alla valorizzazione del patrimonio naturalistico ed alla salvaguardia del benessere animale. Naturalmente, all’atto dell’iscrizione all’Albo, ciascuna associazione può indicare la sezione in cui essere inserita secondo le proprie finalità.