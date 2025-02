Ispica, sfregio al Monumento della Resistenza: individuato e multato con 20mila euro un 55enne

Aveva imbrattato il monumento della Resistenza di Ispica con della vernice rossa, un gesto condannato da tutti ma per fortuna l’autore è stato individuato e denunciato. Non si tratta di un ragazzino, ma di un 55enne del posto. I carabinieri l’hanno individuato e hanno ricostruito la dinamica dell’episodio grazie alle testimonianze dei presenti e alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Come già avvenuto recentemente per il danneggiamento della vetrata della torre campanaria della Basilica della Santissima Annunziata, anche in questo caso è stata applicata la sanzione prevista dalla legge n. 6 del 22 gennaio 2024. Il responsabile dovrà pagare una multa di 20mila euro entro 30 giorni alla Prefettura di Ragusa.

