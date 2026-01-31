Ispica, litorale in ginocchio: una voragine nella sede stradale. FOTO

La pioggia da un lato e le acque del mare dall’altro stanno mettendo in serio rischio il litorale ispicese che collega Santa Maria del Focallo alla Marza ed a Punta Ciriga. Litorale rappresentato da un lungo serpentone di cemento che periodicamente viene manutentato con opere di sistemazione a macchia di leopardo. Da ieri una voragine si è aperta sulla sede stradale: le immagini segnalano tubature in sospensione ed una buca nel terreno sottostante. E’ pericoloso il transito in questo tratto di viale Kennedy che costeggia il mare e contro il quale il moto ondoso del mare fa infrangere violenti spruzzi di acqua. Acqua che oltre a coprire i massi, invade la strada e si infiltra nel sottosuolo. Uno stato di pericolo che ha messo in moto la macchina degli interventi. Al momento indicanti il pericolo. “Grazie al sopralluogo dei tecnici comunali, del Consorzio e del Libero Consorzio, la ditta incaricata dal LCC ha provveduto a transennare e stanno facendo tutte le verifiche del caso” – assicurano da palazzo Bruno di Belmonte tramite la voce dell’assessore Massimo Di Benedetto. Aldilà delle assicurazioni troppe le preoccupazione di automobilisti e di proprietari di abitazioni con affaccio su viale Kennedy. “Nessuno può garantire che sotto la carreggiata non ci sia il mare, chiediamo che venga verificato l’intero sottofondo stradale!” – questo uno degli appelli che arriva da un cittadino. Richiesta che viene condivisa dalla comunità ispicese e da chi è costretto a percorrere la litoranea per attività produttive e commerciali. Ma c’è anche chi si preoccupa della prossima stagione estiva. Se non si interviene con un lavoro di monitoraggio dell’arteria c’è il serio rischio che in essa si aprano, una dietro l’altra, delle pericolose voragini. La palla passa al Libero Consorzio comunale chiamato ad intervenire con urgenza.

