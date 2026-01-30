Ispica: in giro per la città con un coltello in tasca, denunciato

Se ne andava in giro per Ispica con un coltello in tasca ma è stato fermato e denunciato. Un’operazione di controllo del territorio condotta dai Carabinieri della Stazione di Ispica ha portato alla denuncia all’Autorità Giudiziaria di un giovane di 21 anni, residente in città e di origini tunisine, gravemente indiziato del porto abusivo di arma.

I fatti risalgono alle scorse mattinate, quando i militari, impegnati nei consueti servizi di perlustrazione urbana, hanno notato un giovane a piedi lungo Corso Umberto I che, alla vista della pattuglia, ha tentato di allontanarsi in modo sospetto. Un comportamento che ha immediatamente attirato l’attenzione dei Carabinieri, inducendoli ad approfondire il controllo.

Durante le operazioni di perquisizione personale, i militari hanno rinvenuto un coltello a doppia lama, con una lama di circa 7 centimetri e l’altra di circa 5 centimetri, occultato nella tasca dei pantaloni del giovane.

L’arma è stata sequestrata e il 21enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria iblea, dovendo rispondere della violazione della normativa in materia di armi.

