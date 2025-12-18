Ispica, chiuso per 7 giorni locale “ritrovo di pregiudicati”: si sospetta spaccio anche a minori

Sospesa per sette giorni un’attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande a Ispica, su disposizione del Questore di Ragusa, a seguito di una dettagliata segnalazione trasmessa dalla Compagnia dei Carabinieri di Modica.

Il provvedimento, adottato dall’Autorità provinciale di pubblica sicurezza, è scaturito da un’attività di controllo che ha permesso di accertare come il locale fosse divenuto abituale punto di ritrovo di soggetti pregiudicati, configurandosi come luogo di aggregazione per persone dedite ad attività illecite.

Secondo quanto documentato dai militari dell’Arma, l’esercizio sarebbe stato utilizzato anche per lo spaccio di sostanze stupefacenti, attività che avrebbe coinvolto anche soggetti minorenni, aggravando ulteriormente il quadro emerso durante le indagini.

Alla luce degli elementi raccolti, la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Ragusa ha istruito il provvedimento di sospensione, successivamente eseguito dai Carabinieri. Come previsto dall’atto, l’attività commerciale rimarrà chiusa al pubblico per sette giorni.

