Ispica cambia volto: più sicurezza per residenti e turisti da Santa Maria del Focallo a Marispica

Un tavolo tecnico, promosso dal Sindaco di Ispica, Leontini e dall’Assessore alla Polizia Locale e ai Lavori Pubblici, Dott. Massimo Dibenedetto, per affrontare un tema cruciale: la sicurezza pedonale e la regolamentazione del traffico lungo la Strada Provinciale 67, arteria nevralgica che attraversa le località balneari del territorio ispicese.

L’incontro si è svolto nei giorni scorsi ed è servito per chiedere al Libero Consorzio l’installazione di nuovi passaggi pedonali sulla SP 67. Una collaborazione istituzionale efficace e costruttiva, che entro la fine dell’anno porterà alla realizzazione di attraversamenti protetti con isole salvagente, a tutela di residenti e turisti».

Le opere in corso



Un passo concreto nella direzione della sicurezza e del decoro, che si inserisce in un piano più ampio di rigenerazione urbana, come conferma l’Assessore Massimo Dibenedetto: «Le opere in corso e quelle già finanziate – come la nuova Piazza a Santa Maria del Focallo – insieme a quelle in fase di progettazione, come la sistemazione dell’area antistante il Lido Otello e la riqualificazione del Viale Kennedy, rappresentano il cuore della nostra visione strategica per la fascia costiera. Non si tratta di semplici interventi spot, ma di un disegno coerente e articolato che sta finalmente prendendo forma».

Lo sguardo dell’Amministrazione è proiettato anche sulla viabilità: «Abbiamo già avviato l’iter per la realizzazione di due rotatorie fondamentali – conclude Dibenedetto – una all’altezza del Soda, l’altra all’incrocio con il Villaggio Marispica. Si tratta di snodi critici che, una volta trasformati, miglioreranno sensibilmente la sicurezza stradale e la fluidità del traffico». Un progetto che, passo dopo passo, restituisce alla fascia costiera di Ispica un’identità più sicura, moderna e attrattiva, in linea con le aspettative di una comunità che vuole crescere senza rinunciare alla propria vocazione turistica e ambientale.

© Riproduzione riservata