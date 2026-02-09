“Io – è finita la mia corsa”: il mito di Io prende vita al Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla

C’è una corsa che non conosce confini, una fuga che attraversa tempo e spazio: è la storia di Io, donna e ninfa amata e punita dagli dèi, inseguita da un destino implacabile. Sabato 14 febbraio alle ore 20.30 e domenica 15 febbraio alle ore 18.30, il Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla porta in scena “Io – è finita la mia corsa”, spettacolo teatrale scritto da Costanza Di Quattro e magistralmente interpretato da Alessandra Salamida, con la regia di Cinzia Maccagnano.

La pièce trae ispirazione dal mito greco di Io, ninfa e sacerdotessa di Era, amata da Zeus. Per proteggerla dalla gelosia della dea, Zeus la trasforma in giovenca, dando inizio a una metamorfosi che si trasforma in condanna. Tormentata da un tafano, Io è costretta a vagare senza sosta attraverso terre lontane, un’erranza che diventa metafora di resistenza e ricerca di sé.

Il monologo, unisce parola e gesto, dando forma alla complessità di un viaggio insieme fisico e interiore, profondamente umano e universale.

«Io è una storia che parla di trasformazione e resistenza — spiega l’autrice Costanza Di Quattro — di come una donna possa attraversare dolore e punizione fino a trovare nuove forme di libertà. Il mito diventa così una metafora universale per chiunque affronti sfide insormontabili».

La codirettrice artistica Vicky Di Quattro aggiunge:

«La storia di Io è una lente attraverso cui osservare le dinamiche contemporanee dell’identità e del desiderio. Il pubblico è invitato a riflettere sulla forza interiore necessaria per trasformare il dolore in crescita personale».

La messinscena sarà accompagnata da un aperitivo nel foyer del teatro, offrendo un’esperienza completa che unisce arte, riflessione e convivialità. Gli spettacoli sono curati dall’Associazione culturale Donnafugata 2000, con il sostegno di enti pubblici e sponsor privati.

Per informazioni, prenotazioni e abbonamenti: 334.2208186 o sul sito ufficiale www.teatrodonnafugata.it.

