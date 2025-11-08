Intervento straordinario di disinfestazione a Modica contro il rischio West Nile: il calendario

Il Comune di Modica, tramite l’Ufficio Ecologia, comunica alla cittadinanza che nei giorni 11, 12 e 13 novembre 2025, e successivamente 18 e 19 novembre 2025, verrà effettuato un intervento straordinario di disinfestazione su tutto il territorio comunale.

L’operazione non nasce da un’emergenza in atto, ma rappresenta una misura esclusivamente preventiva, disposta dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASP 7 di Ragusa. L’obiettivo è quello di prevenire la possibile diffusione del virus West Nile, patologia trasmessa dalla zanzara Culex pipiens, presente in varie aree del Paese e monitorata costantemente dalle autorità sanitarie.

L’intervento rientra quindi in un piano di tutela della salute pubblica, volto a ridurre l’eventuale presenza del vettore sul territorio, attraverso trattamenti mirati che verranno effettuati nelle ore serali e notturne. Il Comune precisa che, in caso di pioggia o condizioni meteo avverse, le operazioni seguiranno comunque il calendario programmato; eventuali aree non trattate verranno recuperate nelle giornate immediatamente successive.

I cittadini sono invitati, nei giorni degli interventi, a seguire le consuete raccomandazioni: evitare l’esposizione di animali domestici, tenere chiuse porte e finestre e rimuovere eventuali recipienti contenenti acqua stagnante.

Ecco il calendario zone:

Martedì 11 novembre 2025

Marina di Modica e zona litoranea

Frigintini

Zona sud-est del territorio comunale

Mercoledì 12 novembre 2025

Modica Alta (parte alta del centro storico)

Sorda e Quartarella

Dente

Giovedì 13 novembre 2025

Centro storico (parte bassa)

Zona artigianale industriale

C.da Pisciotto e aree periferiche adiacenti

Martedì 18 novembre 2025

Zona collinare ovest (campagna verso Pozzallo)

C.da Monserrato e zone limitrofe

Marina di Modica est

Mercoledì 19 novembre 2025

C.da Zupparda

Zona nord del comune (verso Scicli)

Tutte le aree che per condizioni meteo non sono state trattate nei giorni precedenti.

