Intelligenza artificiale e medicina. Domani, 30 maggio, a Ragusa Ibla confronto nella sede dell’Auditorium Santa Teresa

Ad organizzarlo l’Inner Wheel e l’adesione di diversi soggetti legati alla medicina e comunque all’impegno sociale conferma quanto sia di attualità la conoscenza dell’argomento. “Medici vs intelligenza artificiale. La Sfida per la salute e le questioni etiche” il tema dell’incontro in programma domani, a partire dalle 18, nell’Auditorium Santa Teresa a Ragusa Ibla, in via delle Suore al civico 5. I saluti istituzionali sono affidati al sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, a Don Biagio Aprile, Direttore Ufficio per la Cultura Diocesi di Ragusa, a Lucia Di Paola Guzzardi, Immediate Past Governatrice Inner Wheel, Distretto 211.

Ad introdurre i lavori Marisa Di Natale, presidente I.W. Club Ragusa Centro. In programma interventi di Chiara Basile, responsabile UOSD HTA e Ingegneria clinica, di Giuseppe Di Mauro, docente di Religione Cattolica e di Teologia Morale e dell’avvocato Giorgio Assenza che affronterà gli aspetti legali legali nell’ambito della intelligenza artificiale applicata alla medicina.

