Installata una pensilina all’ingresso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa

È stata recentemente installata una nuova pensilina all’ingresso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa, per offrire riparo agli utenti e ai visitatori durante le intemperie. L’iniziativa, portata avanti dal Servizio Tecnico aziendale, ha visto l’affidamento della fornitura e del montaggio dell’infrastruttura a una ditta specializzata, che ha completato l’installazione questo pomeriggio.

L’intervento, finanziato con fondi del bilancio aziendale, è un segno di attenzione da parte della Direzione strategica dell’ospedale per facilitare l’accesso e la permanenza di coloro che raggiungono la struttura con mezzi pubblici. La pensilina risponde a una necessità sentita, specie durante la stagione invernale, per chi deve attendere alla fermata dell’autobus in condizioni meteorologiche sfavorevoli.

