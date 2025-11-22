INPS Ragusa apre lo “Sportello Rosa”: una settimana di sostegno alle donne vittime di violenza

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, la Direzione provinciale INPS di Ragusa lancia un’iniziativa dal forte valore sociale: l’apertura straordinaria dello “Sportello Rosa”, attivo per un’intera settimana, dal 24 al 28 novembre, all’interno dei locali URP della sede provinciale. Lo sportello sarà operativo ogni giorno dalle 10 alle 12, con l’obiettivo di garantire supporto concreto, ascolto e informazioni alle donne vittime di violenza che necessitano di orientamento sulle misure di tutela e sostegno economico previste dall’Istituto.

Lo “Sportello Rosa” nasce come punto di riferimento dedicato, un luogo sicuro dove ottenere chiarimenti su strumenti fondamentali come il Reddito di Libertà, il sostegno economico pensato per favorire l’autonomia delle donne che hanno intrapreso un percorso di fuoriuscita dalla violenza, e il Congedo Indennizzato, misura che permette alle lavoratrici vittime di violenze di intraprendere percorsi di protezione e recupero senza rinunciare al proprio reddito.

L’iniziativa si inserisce all’interno del più ampio impegno dell’INPS nel promuovere politiche attive e servizi di prossimità dedicati alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere, anche attraverso attività di informazione capillare e collaborazione con le reti territoriali. La Direzione provinciale invita infatti alla massima diffusione dell’iniziativa, consapevole dell’importanza di raggiungere quante più donne possibile, in un momento dell’anno dedicato alla sensibilizzazione e alla lotta contro ogni forma di abuso.

