Iniziati i primi lavori di messa in sicurezza della Fornace Penna a Sampieri. Per la “mannara” di Montalbano un nuovo futuro?

Iniziati i lavori di messa in sicurezza e parziale recupero della Fornace Penna di contrada Pisciotto a Sampieri. Tali interventi sono stati possibili grazie ad un apposito emendamento da oltre mezzo milione di euro firmato dall’on. Ignazio Abbate ed inserito nell’ultima variazione di bilancio approvata dall’ARS. I lavori mirano a scongiurare quel pericolo crollo che avrebbe cancellato per sempre uno straordinario esempio di archeologia industriale che negli anni è diventato simbolo di un intero territorio. Già lo scorso 15 ottobre un primo finanziamento da 25 mila euro per interventi di somma urgenza onde scongiurare il crollo del terzo settore di finestre. La nuova vita della Fornace è possibile grazie al lavoro sinergico effettuato insieme alla Sovrintendenza ai Beni Culturali di Ragusa e all’Assessorato Regionale ai Beni Culturali. Per la vecchia “mannara” è possibile un nuovo futuro? Speriamo di si in attesa del progetto complessivo.

© Riproduzione riservata