Inizia giovedì 17 ottobre la refezione scolastica nelle scuole di Modica

Inizia giovedì 17 ottobre la refezione scolastica nelle scuole di Modica. Ad annunciarlo il sindaco di Modica, Maria Monisteri, insieme all’Assessore alle Politiche Educative, Chiara Facello. Questo servizio, rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado con orario a tempo pieno, garantirà la somministrazione di circa 1.000 pasti al giorno.

Un servizio importante

Si tratta di un’importante risposta alle necessità delle famiglie che ne hanno fatto richiesta. Per l’anno scolastico in corso, la gestione della mensa sarà affidata alla stessa ditta che ha svolto il servizio negli ultimi due anni, in attesa dell’assegnazione del nuovo bando di gara per i prossimi tre anni.

© Riproduzione riservata