Infiltrazioni d’acqua e controsoffitti danneggiati: è polemica sull’ufficio anagrafe di Ragusa

Infiltrazioni d’acqua, distacchi di intonaco, controsoffitti danneggiati e ambienti non salubri. È la situazione denunciata dai consiglieri comunali del Partito Democratico, Peppe Calabrese, Giuseppe Podimani e Mario Chiavola, dopo un sopralluogo negli Uffici Demografici del Comune di Ragusa, ospitati nell’ex Biblioteca civica.

“Le immagini scattate restituiscono una situazione grave e inaccettabile”, dichiarano i consiglieri.

A destare particolare preoccupazione, secondo Giuseppe Podimani, è il fatto che le criticità si manifestino nonostante i recenti interventi sugli infissi, che avrebbero dovuto risolvere i problemi di infiltrazioni provenienti dalle finestre che affacciano su via Matteotti. “Evidentemente – sottolinea – così non è stato”.

Duro anche l’intervento del capogruppo Peppe Calabrese: “Non è possibile lavorare e ricevere i cittadini in queste condizioni. Siamo di fronte a una situazione che mette a rischio la salute dei lavoratori e dell’utenza. È doveroso sapere se l’Amministrazione abbia formalmente diffidato l’azienda che ha eseguito i lavori per i vizi riscontrati e se siano stati attivati tutti gli strumenti necessari per imporre un intervento immediato e risolutivo”.

I consiglieri dem ricordano inoltre che non si tratta di un problema nuovo. Già nel giugno 2024, come sottolinea Mario Chiavola, erano state segnalate muffa, umidità, cattivi odori e carenze in materia di sicurezza, con la richiesta di un intervento del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’ASP di Ragusa per verificare l’idoneità dei locali.

Alla luce di quanto emerso, il gruppo consiliare del Partito Democratico annuncia la presentazione di un’interrogazione urgente per conoscere quali azioni immediate l’Amministrazione comunale intenda adottare per rendere i locali salubri, sicuri e pienamente idonei.

Non si è fatta attendere la replica del Comune. In una nota, l’Amministrazione ridimensiona i toni parlando di una situazione “meno esasperata e molto più semplice” rispetto a quanto denunciato dal PD. Secondo quanto riferito, il problema sarebbe stato causato da una perdita d’acqua proveniente da un termosifone, verificatasi durante il fine settimana, che avrebbe bagnato alcuni pannelli del controsoffitto fino a provocarne il cedimento.

“La perdita è già stata ripristinata – spiegano dal Comune – e si attende che tutto si asciughi per procedere al rimontaggio della pannellatura”.

Resta ora aperto il confronto politico e istituzionale sulla reale portata del problema e sulle condizioni di sicurezza degli uffici, mentre i cittadini continuano a frequentare quotidianamente i locali dell’Anagrafe.

