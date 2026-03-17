Inferno di lamiere in Sicilia: 80 mezzi coinvolti in maxi tamponamento in galleria

Ordinaria viabilità trasformata in un incubo di metallo e paura lungo l’autostrada A20 Messina-Palermo. Un imponente tamponamento a catena ha trasformato la galleria Villafranca in una trappola per circa 80 veicoli.

Il bilancio provvisorio parla di diversi feriti, alcuni dei quali estratti a fatica dalle lamiere, mentre il tratto autostradale tra Milazzo e Rometta, in direzione Palermo, rimane completamente sigillato per consentire i soccorsi.

La dinamica del disastro

Secondo le prime ricostruzioni fornite dai Vigili del Fuoco del Comando di Messina, il maxi scontro ha coinvolto un mix caotico di autovetture private, furgoni e mezzi pesanti. L’oscurità della galleria e lo spazio ristretto hanno innescato un effetto domino devastante, rendendo l’aria irrespirabile a causa dei fumi di scarico e dei liquidi fuoriusciti dai motori.

I soccorsi: una corsa contro il tempo

Le operazioni di emergenza sono estremamente complesse. Diverse squadre dei Vigili del Fuoco stanno operando all’interno del tunnel per:

Estrarre i feriti bloccati negli abitacoli.

bloccati negli abitacoli. Mettere in sicurezza i serbatoi dei mezzi pesanti per scongiurare il rischio di incendi.

dei mezzi pesanti per scongiurare il rischio di incendi. Evacuare centinaia di persone rimaste intrappolate a piedi all’interno della struttura.

Sul posto sono presenti numerose ambulanze del 118 e pattuglie della Polizia Stradale, impegnate sia nei rilievi per accertare le cause del sinistro (forse un fondo stradale viscido o un improvviso rallentamento non segnalato), sia nella gestione del traffico, ormai completamente congestionato.

Viabilità spezzata

L’autostrada è attualmente chiusa al traffico nel tratto interessato. Si registrano code chilometriche e il Consorzio Autostrade Siciliane consiglia percorsi alternativi sulla strada statale, sebbene la viabilità ordinaria sia già sotto forte pressione.

“Stiamo lavorando per districare un groviglio di mezzi senza precedenti in questo tratto” fanno sapere i soccorritori.

La priorità resta l’assistenza medica ai coinvolti e la bonifica della galleria

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