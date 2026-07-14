Infermieri vincono contro i carabinieri…al Torneo delle Professioni

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L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ragusa continua a sorprendere nel Torneo delle Professioni e conquista con autorità l’accesso alle semifinali. La formazione dell’Opi Ragusa ha superato con un eloquente 7-2 la squadra dei Carabinieri di Ragusa, al termine di una partita dominata dall’inizio alla fine e disputata allo Sporting Club di Pianetti sotto l’egida della delegazione provinciale della Figc.

Una vittoria netta, maturata grazie a una prestazione convincente sotto il profilo tecnico e caratteriale, che conferma la crescita di un gruppo sempre più affiatato e determinato a recitare un ruolo da protagonista nella competizione.

Una prova di forza che vale la semifinale

L’Opi Ragusa ha interpretato la gara con intensità, organizzazione e qualità, imponendo fin dai primi minuti il proprio ritmo contro la formazione dell’Arma.

A trascinare gli infermieri è stato Stefano Gazzè, autore di una doppietta, imitato da Simone Pacetto, anch’egli a segno due volte. A completare il tabellino ci hanno pensato Marco Cascone, Giovanni Zago e Alessandro Riela, firme di una serata praticamente perfetta che ha certificato il passaggio del turno con il risultato finale di 7-2.

Una prestazione corale che ha evidenziato il buon momento della squadra, capace di coniugare solidità difensiva ed efficacia offensiva.

Monsù: «Abbiamo costruito una vera identità di squadra»

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ragusa, Gaetano Monsù, che ha sottolineato il percorso di crescita compiuto dalla formazione.

«Eh sì, andiamo bene. I ragazzi sono stati bravi. La semifinale sarà contro la prima qualificata, la Polizia Penitenziaria, e inutile dire che l’Opi Ragusa vuole giocarsi il prossimo step e dimostrare sino in fondo di avere acquisito un’identità sempre più marcata».

Per Monsù il risultato ottenuto rappresenta la conferma del lavoro svolto dal gruppo durante il torneo.

«La squadra ha dato prova delle proprie caratteristiche e, adesso, vuole testimoniarlo ulteriormente sul campo».

Giovedì la sfida contro la Polizia Penitenziaria

Archiviato il successo sui Carabinieri, l’attenzione dell’Opi Ragusa è già rivolta alla semifinale, in programma giovedì 16 luglio, quando gli infermieri affronteranno la Polizia Penitenziaria, formazione che ha chiuso al primo posto il proprio girone e che rappresenta uno degli avversari più accreditati per la vittoria finale.

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