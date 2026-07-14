Biagio Pappalardo resta alla Volley Modica: sarà il terzo anno consecutivo con i Galletti

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

L’Avimec Modica continua a costruire il proprio futuro puntando sulla continuità. La società modicana ha ufficializzato la riconferma del libero Biagio Pappalardo, che vestirà la maglia biancoazzurra anche nella stagione 2026/2027 di Serie A3. Per il giovane atleta catanese sarà il terzo campionato consecutivo con i “Galletti”, una scelta che conferma la volontà del club di consolidare l’identità del gruppo e valorizzare quei giocatori che hanno saputo incarnare lo spirito della squadra.

Una conferma che rafforza il progetto dell’Avimec Modica

Nonostante sia un classe 2005, Biagio Pappalardo rappresenta già una delle certezze dell’organico modicano. Dal suo arrivo alla corte del presidente Enzo Di Stefano, il libero ha dimostrato professionalità, dedizione e un forte senso di appartenenza, qualità che hanno convinto la dirigenza a puntare ancora su di lui.

La sua permanenza assume un significato che va oltre il semplice aspetto tecnico. Pappalardo sarà infatti uno dei punti di riferimento dello spogliatoio, chiamato a trasmettere ai nuovi compagni quei valori di sacrificio, attaccamento alla maglia e spirito di squadra che hanno caratterizzato il suo percorso con l’Avimec Modica.

Continuità e ambizioni per la Serie A3

La riconferma del libero catanese rappresenta un ulteriore tassello del progetto di continuità che la società sta portando avanti in vista della prossima stagione. L’obiettivo è quello di costruire una squadra competitiva, capace di recitare un ruolo da protagonista nel campionato di Serie A3 e di alzare ulteriormente l’asticella rispetto agli anni precedenti.

Mantenere in organico giocatori che conoscono già l’ambiente e condividono la filosofia del club è una scelta precisa della dirigenza, intenzionata a dare solidità al gruppo e creare le basi per un campionato di alto livello.

Pappalardo: «Orgoglioso di continuare questa avventura»

Entusiasta per la riconferma, Biagio Pappalardo ha espresso tutta la sua soddisfazione nel proseguire il percorso con la formazione modicana.

«Ringrazio la società per avermi dato fiducia per il terzo anno consecutivo e consentirmi di continuare a far parte di questa grande famiglia. Le aspettative di quest’anno sono altissime e altrettanto alta è la mia voglia di iniziare la nuova stagione».

Il giovane libero guarda con grande fiducia al nuovo campionato e agli obiettivi fissati dalla società.

«La squadra di quest’anno è stata costruita per mirare a obiettivi importanti e far parte di questo progetto mi inorgoglisce e mi carica allo stesso tempo di responsabilità».

Infine, un pensiero speciale è stato rivolto ai tifosi, da sempre elemento fondamentale dell’ambiente biancoazzurro.

«Saluto con affetto i nostri tifosi, auguro loro una buona estate e li aspetto al PalaRizza numerosi e rumorosi».

© Riproduzione riservata