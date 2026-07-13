Una vittoria da leoni: We Beach ribalta Genova e vola verso lo scudetto di Scoglitti

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Dopo le sconfitte contro Napoli e Viareggio arriva la reazione dei siciliani nella tappa di Praia a Mare. Eudim firma il gol decisivo, Zurlo trascina la squadra con una doppietta e La Torre conferma il valore del vivaio

We Beach non molla mai: vittoria pesantissima contro Genova

La risposta è arrivata nel momento più importante. Dopo due sconfitte consecutive contro Napoli e Viareggio, la We Beach Catania ritrova il sorriso e conquista una vittoria dal peso enorme nel campionato italiano di beach soccer.

La formazione siciliana supera Genova Beach Soccer per 7-6 nella terza giornata della tappa di Praia a Mare, seconda prova del Campionato Italiano, al termine di una partita spettacolare, ricca di emozioni e ribaltamenti di fronte.

Un successo che vale molto più dei tre punti: significa rilancio, fiducia ritrovata e soprattutto qualificazione alla Final Eight di Scoglitti, appuntamento decisivo che assegnerà lo scudetto del beach soccer in Sicilia.

Una rimonta di carattere firmata Eudim, Zurlo e La Torre

Nel beach soccer ogni partita può cambiare volto in pochi secondi e We Beach lo sa bene. Contro Genova è stata una sfida di cuore e qualità, con i siciliani capaci di reagire più volte nei momenti di difficoltà.

Il protagonista assoluto è stato Eudim, autore della rete che ha aperto la gara dopo appena 14 secondi e soprattutto del gol decisivo nel finale, quando con un tiro libero perfetto ha regalato ai suoi la vittoria per 7-6.

Grande prestazione anche per Pietro La Torre, giovane talento cresciuto nel vivaio We Beach, che ha firmato una doppietta fondamentale dimostrando ancora una volta la bontà del progetto tecnico e del lavoro svolto sul settore giovanile.

Come sempre decisivo anche Emmanuele Zurlo, autentico simbolo del beach soccer italiano, protagonista con due reti e una prestazione di altissimo livello. Il suo contributo offensivo ha tenuto costantemente sotto pressione la difesa ligure.

A completare la rimonta è stato il capitano Maurizio Giuffrida, autore del gol del momentaneo 5-4 che ha riacceso le speranze della squadra siciliana nel momento più delicato della partita.

La partita: Genova avanti, poi la grande reazione siciliana

L’inizio della sfida è tutto nel segno di We Beach. Dopo appena quattordici secondi Eudim approfitta di un errore del portiere ligure e porta avanti i siciliani.

Genova però reagisce immediatamente e trova il pareggio al 3′ con Llorenç su calcio di punizione. Al 5’51” Percia Montani ha la possibilità di riportare avanti We Beach, ma il suo calcio di rigore viene neutralizzato dal portiere genoano.

Al 10′ arriva il sorpasso ligure con Damm, autore di una spettacolare rovesciata che vale il 2-1.

Nel secondo tempo la squadra siciliana cambia ritmo. Zurlo firma il pareggio, poi La Torre completa il sorpasso portando We Beach sul 3-2.

Genova non si arrende e in pochi minuti ribalta nuovamente la situazione con Damm, Llorenç e Revello, portandosi sul 5-3. Resta anche un episodio contestato dai siciliani, con un possibile calcio di rigore non assegnato per un fallo di mano di Llorenç su un tiro di Zurlo.

Ma We Beach dimostra ancora una volta il proprio carattere. Giuffrida accorcia le distanze sul 5-4 e prepara il terreno per un terzo tempo da vivere tutto d’un fiato.

Un terzo tempo spettacolare regala la vittoria

L’ultima frazione è una battaglia. Zuppiroli porta Genova sul 6-4, ma Zurlo risponde subito riportando i siciliani a un solo gol di distanza.

Poi arriva ancora il momento di Pietro La Torre, che firma il 6-6 completando una rimonta straordinaria.

A poco più di tre minuti dalla fine arriva l’episodio decisivo: fallo su Zurlo e calcio di punizione per We Beach. Dal dischetto Eudim è glaciale e realizza il gol del definitivo 7-6.

Una rete che vale una vittoria fondamentale per la classifica e soprattutto per il morale.

Giuffrida: “Vittoria fondamentale, ora guardiamo avanti”

L’allenatore di We Beach, Mario Giuffrida, sottolinea l’importanza del successo ottenuto a Praia a Mare.

«Abbiamo fatto di tutto per conquistare i punti necessari in ottica qualificazione a Scoglitti e alla fine siamo riusciti a portare a casa tre punti davvero importantissimi. In tutte le partite la squadra ha giocato con il massimo impegno e con una grande voglia di vincere».

Il tecnico analizza anche il percorso della squadra dopo le prime difficoltà: «Le prime due gare non sono andate come speravamo, soprattutto perché abbiamo avuto un approccio sbagliato nel primo tempo, concedendo troppo agli avversari e ritrovandoci subito con un divario pesante da recuperare».

«Oggi invece siamo scesi in campo con un atteggiamento decisamente più incisivo – conclude Giuffrida – abbiamo concretizzato le occasioni più importanti, difeso con grande attenzione e disputato un primo tempo nettamente migliore rispetto ai precedenti. Questa vittoria ci restituisce fiducia».

Ora testa ad Anzio verso le finali scudetto di Scoglitti

Archiviata la tappa di Praia a Mare, We Beach guarda già ai prossimi impegni di Anzio, dove si definiranno i piazzamenti finali e la griglia delle finali scudetto.

La squadra siciliana arriva all’appuntamento con una consapevolezza ritrovata: il gruppo ha dimostrato di saper soffrire, reagire e vincere anche nelle situazioni più complicate.

Tabellino

Genova BS 6-7 WB Catania

Genova BS: Damm, Giolfo, Madsen, Marrale, Speroni, Zuppiroli, Rossetti, Llorenç, Revello, Fierro Xavier.

Allenatore: Malinconico.

WB Catania: Veca, Costa, Bucolo, Milazzo, Giordani, La Torre, Zurlo, Panarello, Giuffrida, Paulinho, Percia Montani, Eudim.

Allenatore: Giuffrida.

Arbitri: Vitaggio e Schifano di Trapani.

Reti:

1′ pt Eudim (WB), 3′ pt Llorenç (G), 10′ pt Damm (G);

3′ st Zurlo (WB), 5′ st La Torre (WB), 6′ st Damm (G), 9′ st Llorenç (G), 10′ st Revello (G), 10′ st Giuffrida (WB);

2′ tt Zuppiroli (G), 2′ tt Zurlo (WB), 5′ tt La Torre (WB), 9′ tt Eudim (WB).

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