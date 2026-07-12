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Incendio lungo la Pozzallo-Santa Maria del Focallo, intervento dei Vigili del Fuoco

12 Lug 2026 23:07
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POZZALLO – Un incendio è divampato in serata lungo la Strada provinciale 67, nel tratto che collega Pozzallo a Santa Maria del Focallo.

Le fiamme hanno interessato la vegetazione a bordo strada, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Al momento non si registrano danni a persone né ad abitazioni o altre strutture. Le operazioni di spegnimento sono proseguite per evitare che il fuoco, favorito dal caldo e dal vento, potesse estendersi ulteriormente.

Non risultano particolari ripercussioni sulla circolazione stradale, anche se durante l’intervento si sono registrati rallentamenti nel tratto interessato.

Restano da accertare le cause dell’incendio.

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