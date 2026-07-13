Alla Volley Modica arriva il giovane Leonardo Molesti

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L’Avimec Modica continua a guardare al futuro e piazza un altro importante tassello nel proprio progetto sportivo. La società biancoazzurra ha ufficializzato l’arrivo del giovane opposto Leonardo Molesti, talento classe 2007 pronto a mettersi alla prova nel campionato di pallavolo dei grandi.

Un investimento in prospettiva per il club modicano, che conferma ancora una volta la volontà di puntare su atleti giovani ma già capaci di confrontarsi con palcoscenici importanti.

Molesti, un giovane talento cresciuto tra Piacenza e Marino

Alto 200 centimetri, Leonardo Molesti arriva a Modica dopo l’esperienza maturata con la Marino Pallavolo, formazione con cui ha disputato il campionato di Serie B e il torneo Under 19.

Il percorso del giovane atleta è iniziato però alla Gas Sales BlueEnergy Piacenza, dove ha mosso i primi passi nel ruolo di palleggiatore. Una fase fondamentale della sua crescita tecnica, prima della trasformazione che lo ha portato a ricoprire il ruolo di opposto.

A Marino è stato coach Francesco Ronsini a intuire le sue potenzialità nel nuovo ruolo, scelta che si è rivelata vincente. Molesti ha iniziato a esprimersi con continuità da opposto, mettendo in mostra qualità fisiche e tecniche che hanno attirato l’attenzione di diversi club, tra cui proprio l’Avimec Modica.

“Modica ambiente ideale per crescere e dare il massimo”

Il nuovo acquisto biancoazzurro ha già manifestato grande entusiasmo per la nuova avventura.

«Il progetto dell’Avimec Modica mi ha conquistato subito – spiega Leonardo Molesti – e parlare con coach Distefano ha confermato le mie impressioni. È una società appassionata e soprattutto molto attenta ai giovani, quindi il posto ideale per muovere i primi passi nella pallavolo dei grandi».

Il giovane opposto guarda con ambizione al futuro: «Modica è un ambiente stimolante, ambizioso e con il giusto entusiasmo. Potrà aiutarmi a crescere e a dare il massimo. So che la squadra viene da un’ottima stagione e che l’obiettivo sarà alzare ulteriormente l’asticella e regalare al pubblico grandi soddisfazioni».

Molesti non nasconde la voglia di iniziare: «Non vedo l’ora di cominciare e dare il mio contributo alla causa biancoazzurra. Nel frattempo auguro a tutti una buona estate e mando un caro saluto ai nostri tifosi».

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