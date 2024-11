Incontro formativo e informativo con don Fortunato Di Noto ai Salesiani di Ragusa

La Comunità Educativa Pastorale dei Salesiani di Ragusa organizza un evento di grande rilevanza dedicato alla difesa dell’infanzia, intitolato “Non si guarda e non si tocca. Difendere l’infanzia dalla rete della violenza”, in collaborazione con Don Fortunato Di Noto, fondatore e presidente dell’Associazione Meter Onlus, impegnata da oltre 25 anni nella lotta contro lo sfruttamento e la violenza sui bambini.

L’obiettivo dell’incontro

L’incontro vuole sensibilizzare e informare su un fenomeno grave e spesso nascosto: la violenza e lo sfruttamento dell’infanzia. Attraverso la testimonianza di Don Fortunato Di Noto, sarà possibile approfondire i rischi legati all’uso improprio delle tecnologie e alla diffusione di contenuti illeciti, fornendo strumenti utili per prevenire e contrastare queste situazioni.

Parole del Direttore dei Salesiani

Don Pippo Fallico, direttore dei Salesiani di Ragusa, ha evidenziato:

“La protezione dei bambini è un dovere collettivo. Ogni giorno veniamo a conoscenza di storie terribili: non possiamo ignorarle. Questo evento è un momento importante per riflettere e per capire come ognuno di noi possa fare la differenza.”

Il supporto del Comune di Ragusa

Grazie al patrocinio del Comune di Ragusa, l’incontro rappresenta un’opportunità per la comunità di confrontarsi su una tematica cruciale e per conoscere da vicino il lavoro straordinario dell’Associazione Meter, da sempre impegnata nella costruzione di una rete di tutela per i minori.

Un invito per tutti

L’evento è aperto a chiunque voglia contribuire a creare un ambiente più sicuro e protettivo per i bambini. Partecipare significa dare un segnale concreto di impegno e responsabilità verso le nuove generazioni.

Dettagli dell’evento

Data: Venerdì 29 novembre 2024

Ora: 19:00

Luogo: Teatro Don Bosco, Ragusa

Destinatari: Giovani (dagli 11 anni in su), educatori, docenti, famiglie, catechisti, e tutta la cittadinanza.

