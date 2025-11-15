Inclusione e formazione: parte il Corso di Alfabetizzazione ADRA Ragusa 2025

Dieci anni di cammini condivisi, di storie riscoperte, di vite che hanno ritrovato voce. L’anniversario del progetto di alfabetizzazione promosso da ADRA Italia e dalla Chiesa Cristiana Avventista di Ragusa non è solo una ricorrenza: è la misura di un cambiamento reale, nato nel 2015 e cresciuto attraverso centinaia di persone che hanno trovato nelle parole un nuovo inizio.

Il 13 novembre è partita una nuova edizione del “Corso di Alfabetizzazione 2025”, ospitato nella sede dell’Ente Ecclesiastico ADRA Italia, in Via Australia snc, che fino al 13 dicembre 2025 sarà nuovamente un luogo di incontro, ascolto e rinascita.

Un mese di formazione tra lingua, cittadinanza e dialogo interculturale

Il percorso offrirà ai partecipanti lezioni di italiano, geografia ed educazione civica, insieme a momenti dedicati alla comprensione interculturale. Dott.ssa Stefania Sudano guiderà l’apprendimento linguistico. Dott. Giuseppe Iacono accompagnerà i corsisti nella conoscenza del territorio e dei diritti civici. Past. Daniele Passaretta favorirà il dialogo tra culture, creando un ponte tra identità diverse.

Le lezioni si terranno nei pomeriggi (15:00–18:00) e in alcune mattine (9:00–12:30), per permettere la partecipazione anche a chi lavora.

Formazione professionale: alimentaristi e mulettisti per costruire futuro

Accanto alla formazione teorica, ADRA propone due percorsi professionalizzanti: corso per alimentaristi, corso per mulettisti.

Obiettivi chiari: offrire competenze spendibili subito, aumentare le opportunità lavorative e dare ai partecipanti gli strumenti necessari per costruire autonomia e dignità.

Ex corsisti sul palco: dieci anni di storie che continuano a parlare

Un momento speciale caratterizzerà la cerimonia conclusiva di quest’edizione: il ritorno degli ex allievi che racconteranno i risultati ottenuti grazie al percorso formativo. Lavoro, integrazione, nuove relazioni: piccole conquiste che diventano prove concrete del valore sociale del progetto.

Cerimonia finale il 13 dicembre

La chiusura ufficiale si terrà sabato 13 dicembre alle ore 10:00. Un momento di festa e gratitudine: consegna degli attestati, testimonianze, presenza delle autorità e della comunità che da dieci anni sostiene questa iniziativa.

Il progetto è coordinato da:

Direttore del corso: Giorgio Bella – Referente ADRA: Carmela Cascone.

