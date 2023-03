Incidente sulla Scoglitti-Santa Croce: in condizioni serie i due feriti

Dei due feriti nello scontro tra camion avvenuto stamattina sulla Scoglitti – Santa Croce in prossimita dell’incrocio tra le strade regionali 24 e 25, uno dei conducenti, 54enne originario di Vittoria, è ricoverato al reparto di Ortopedia dell’ospedale Guzzardi. La prognosi è di 30 giorni, salvo complicazioni.

DUE FERITI IN CONDIZIONI SERIE





Ha rimediato la frattura del femore sinistro e dell’avambraccio sinistro oltre a varie contusioni. L’altro ferito, che era alla guida dell’altro mezzo, un 37enne originario di Santa Croce, è stato trasferito in elisoccorso al Cannizzaro di Catania. Ancora non è stata formulata la prognosi. Politraumatizzato e con fratture agli arti inferiori e ferite lacero-contuse sparse è stato trattato al Trauma Center dell’Ospedale Cannizzaro e preso in carico dall’Ortopedia e Traumatologia per essere operato.