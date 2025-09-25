Incidente sulla Palermo-Catania: undici mezzi coinvolti nella galleria Camercia, otto feriti

Momenti di paura sull’autostrada A19 Palermo-Catania, direzione capoluogo siciliano. Un maxi-tamponamento ha coinvolto undici mezzi all’interno della galleria Camercia, tra Termini Imerese e Trabia. Il bilancio provvisorio è di otto feriti, tra cui una persona in gravi condizioni, trasportata d’urgenza in elisoccorso al pronto soccorso di Palermo.

I soccorsi e la chiusura del traffico

Sul posto sono intervenuti immediatamente vigili del fuoco, Anas e forze dell’ordine. I vigili del fuoco hanno estratto alcune persone rimaste intrappolate nei veicoli.

Il traffico sull’autostrada A19 è stato bloccato nel tratto Termini Imerese–Trabia, direzione Palermo, con deviazione obbligatoria allo svincolo di Termini Imerese e rientro a Trabia. La circolazione rimarrà interrotta fino alla completa rimozione dei mezzi incidentati.

Una galleria trasformata in trappola

L’incidente, avvenuto all’interno della galleria Camercia, ha reso ancora più complicate le operazioni di soccorso e ha generato momenti di panico tra gli automobilisti coinvolti. Diverse ambulanze hanno trasportato i feriti negli ospedali della zona, mentre l’elisoccorso ha preso in carico il ferito più grave.

Rallentamenti e disagi

La chiusura dell’autostrada ha provocato forti rallentamenti e disagi alla circolazione, con lunghe code già a partire da Termini Imerese. Anas ha raccomandato agli automobilisti la massima prudenza e di seguire i percorsi alternativi segnalati.

Foto: Blog Sicilia

© Riproduzione riservata