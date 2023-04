Incidente sulla Modica – Pozzallo: 4 feriti

Un incidente sulla Modica-Pozzallo, strada statale 194 nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18,30. Tre autovetture si sono scontrate. Una delle autovetture che procedeva da Modica, in direzione Pozzallo, ha invaso la corsia di chi procedeva in senso opposto.

Le auto coinvolte, sono una Fiat 500, una Nissan Micra e una Giulietta Alfa Romeo. Quattro persone sono state trasferite in ospedale per controlli, grazie ai soccorsi portati dal 118, ma le loro condizioni non sono preoccupanti. Sul posto per accertare la dinamica ed effettuare i rilievi, i carabinieri del Norm di Modica; a dare supporto per la viabilità la Polizia di Stato e la Polizia locale di Modica.

ricerca fotografica di Franco Assenza