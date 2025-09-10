Il nuovo report dell’Assessorato regionale alla Salute, pubblicato dall’Osservatorio Epidemiologico, offre una fotografia aggiornata dell’evoluzione della malattia nell’Isola ed in provincia di Ragusa La situazione in provincia di Ragusa Nella provincia iblea i casi complessivi diagnosticati e registrati sono stati 95, con 5 nuove diagnosi nel triennio 2022-2024. Il tasso medio di incidenza nell’ultimo triennio […]
Incidente stradale sulla Ragusa-Modica: due auto coinvolte, traffico rallentato
10 Set 2025 13:28
Paura questa mattina sulla nuova strada che collega Ragusa a Modica, in direzione del capoluogo, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli.
La dinamica
Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. I due mezzi si sono urtati lungo il tratto viario provocando rallentamenti al traffico.
I soccorsi
Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi sanitari e le forze dell’ordine. Gli occupanti delle vetture sono stati assistiti e, fortunatamente, hanno riportato solo lievi ferite.
Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati, il traffico ha subito temporanei rallentamenti. La situazione è tornata alla normalità dopo poco tempo.
