Incidente stradale sulla Ragusa-Modica: due auto coinvolte, traffico rallentato

Paura questa mattina sulla nuova strada che collega Ragusa a Modica, in direzione del capoluogo, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli.

La dinamica

Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. I due mezzi si sono urtati lungo il tratto viario provocando rallentamenti al traffico.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi sanitari e le forze dell’ordine. Gli occupanti delle vetture sono stati assistiti e, fortunatamente, hanno riportato solo lievi ferite.

Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati, il traffico ha subito temporanei rallentamenti. La situazione è tornata alla normalità dopo poco tempo.

