Incidente stradale a Ragusa, auto contro Scooter

Un incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze, si è verificato stamani intorno alle 12.15 a Ragusa, in via Archimede, precisamente nel tratto tra via dei Mirti e via degli Aceri.

Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto e uno scooter si sono scontrati. Per fortuna, non ci sono stati gravi feriti. Quel tratto di strada di via Archimede è rimasto bloccato per permettere i soccorsi. Sul posto è intervenuta la polizia municipale, i vigili del fuoco e il personale del 118. Il tratto di strada è stato già riaperto.