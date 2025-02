Incidente nei pressi del mercato di Vittoria: due donne ferite

di Francesca Cabibbo – È di due donne ferite il bilancio di un incidente stradale che si è verificato questa sera, intorno alle 19, lungo l’ex strada provinciale 16, meglio notta come “stradale Alcerito”.

Lo scontro quasi frontale tra due vetture si è verificato a breve distanza dalla rotatoria che conduce in direzione del mercato ortofrutticolo e di un noto ristorante, pare a causa di un sorpasso. Le due donne rimaste ferite sono state trasportate all’ospedale Guzzardi Vittoria. Le loro condizioni non sono gravi.

I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia municipale di Vittoria. Ricerca fotografica di Franco Assenza



