Questa mattina si è verificato un incidente mortale sulla Sp 18 all’ingresso di Vittoria, sul ponte vicino al fiume Ippari. La vittima è un giovane centauro di 28 anni che viaggiava su una Yamaha. Il centauro è finito in una curva contro una Fiat Multipla. Il giovane sarebbe morto sul colpo dopo essere caduto a terra. La strada è stata bloccata e sul posto sono intervenute l’ambulanza del 118, i vigili del fuoco e le Forze dell’Ordine. A causa dell’impatto il giovane sarebbe caduto nella scarpata sottostante.

CHI E’ LA VITTIMA

La vittima dell’incidente sulla Sp 18 è stato identificato come Gaudenzio Fortunato, un giovane vittoriese di 30 anni che lavorava come edile e aveva la passione per le moto. Il sequestro giudiziario dei veicoli coinvolti è stato effettuato dalle forze dell’ordine. La chiusura della strada ha causato forti rallentamenti nel traffico veicolare.

IN MATTINATA UN ALTRO INCIDENTE

Questo è il secondo incidente stradale avvenuto oggi. Il primo è accaduto sulla Comiso-Vittoria e ha causato due feriti lievi. Ricerca foto a cura di Franco Assenza