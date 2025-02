Incidente Modica: auto fa un volo di 10 metri e finisce ai limiti di un’abitazione

Nessun ferito nell’incidente che si è verificato la notte scorsa in via Nazionale a Modica. La strada di collegamento fra Modica Bassa e Modica Sorda che non è nuova a questo genere di spettacolari incidenti. Una Fiat Punto, con alla guida un ragazzo ventenne, ha impattato contro la ringhiera in ferro che in quel tratto di via Nazionale delimita la strada dal dislivello al limite del quale si trovano delle abitazioni.

Il giovane non è riuscito a controllare il mezzo che ha danneggiato l’inferriata per poi finire la corsa in un burrone proprio contro un’abitazione che si trovava nella direzione del “volo”. I rilievi dell’incidente sono in corso. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato con i propri uomini che hanno accertato la dinamica dell’incidente. Per mera fortuna il conducente della Fiat Punto è uscito illeso dall’abitacolo.

