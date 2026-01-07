Incidente in contrada Piombo, strada bloccata: scontro tra un mezzo pesante e un’auto

Disagi alla circolazione nel corso della giornata in contrada Piombo, sopra il Centro Seia, dove si è verificato un incidente stradale che ha causato il blocco temporaneo della strada e pesanti rallentamenti al traffico. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e un’autovettura, per cause ancora in fase di accertamento.

L’impatto ha reso necessario l’intervento della Polizia Stradale, giunta sul posto per effettuare i rilievi di legge, regolare la viabilità e garantire la sicurezza degli automobilisti. La presenza dei veicoli incidentati sulla carreggiata ha provocato code e rallentamenti, con ripercussioni significative sulla circolazione. Non si conoscono al momenti se vi sono persone ferite nel sinistro. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO.

