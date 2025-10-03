Incidente frontale sulla Statale 194 a Modica, ferita una donna, traffico paralizzato per due ore

Paura e disagi oggi lungo la Strada Statale 194 Modica-Ragusa, nei pressi del rifornimento Agip, dove si è verificato un incidente frontale che ha coinvolto due veicoli.

Ad avere la peggio è stata una donna, rimasta ferita nello scontro. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure alla signora prima di trasferirla in ospedale per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

A seguito dell’impatto, la circolazione stradale è rimasta completamente bloccata per circa due ore, causando lunghe code e forti rallentamenti in entrambe le direzioni. La Polizia Locale ha provveduto a deviare temporaneamente il traffico e a mettere in sicurezza la zona, mentre i mezzi incidentati venivano rimossi.

Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento.

