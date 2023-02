Grande incidente con feriti sulla Modica-Pozzallo

Due feriti nello scontro tra un furgoncino e un pick up. È accaduto sulla statale 194 nel tratto Modica-Pozzallo al km 106 intorno alle 19.30. L’impatto è stato violento.

Sul posto oltre ai mezzi di soccorso, gli agenti della Polstrada di Ragusa. I due feriti, due uomini di 53 e 62 anni, il primo alla guida del pick up e il secondo alla guida del furgoncino, sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale; le loro condizioni non sono al momento note