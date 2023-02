Incidente stradale in serata in provincia di Ragusa con il coinvolgimento di tre auto in contrada Graffetta, sulla strada provinciale 46 tra Ispica e Pozzallo. Cinque persone sono rimaste ferite, una delle quali è in codice rosso a causa delle gravi condizioni.

Tutti i feriti sono stati trasportati all’ospedale di Modica per essere sottoposti alle cure mediche necessarie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri per assistere i feriti e per gestire la situazione.

Le cause dell’incidente sono al momento ancora in fase di analisi. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’accaduto e stabilire le responsabilità.

Questo nuovo episodio ci ricorda l’importanza di prestare sempre la massima attenzione alla guida e di rispettare le regole del codice stradale per evitare situazioni pericolose. foto di repertorio