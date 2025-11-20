La sanità siciliana compie un passo decisivo verso l’innovazione digitale: l’intelligenza artificiale entra ufficialmente nei percorsi diagnostici e post-operatori dell’ortopedia. È quanto emerso durante il focus di aggiornamento “L’ortopedia del futuro”, tenutosi a Villa Politi a Siracusa e coordinato dal dott. Emanuele Lombardo, primario del reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Istituto Ortopedico Villa Salus. L’incontro, […]
Incidente autonomo alla periferia di Vittoria, una giovane vittoriese in ospedale
20 Nov 2025 11:48
Una giovane vittoriese è rimasta ferita ieri sera in un incidente stradale che si è Verificato alla periferia di Vittoria, in via Colonnello Coria, all’uscita dal centro abitato in direzione di Scoglitti e Santa Croce Camerina.
La giovane, a bordo della Fiat 500 di colore rosso, ha perso il controllo della vettura, finendo contro un’altra auto parcheggiata. La sua auto si è ribaltata. La giovane è stata soccorsa e portata in ospedale a Vittoria. Per lei, per fortuna, nessuna grave conseguenza. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri di Vittoria.
