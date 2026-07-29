Incidente autonomo a Comiso, due persone ferite: intervento dei soccorsi in via Mediterraneo

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Incidente stradale autonomo nel pomeriggio di oggi a Comiso. Intorno alle 15.30, per cause in corso di accertamento, un’auto è rimasta coinvolta in un sinistro lungo via Mediterraneo. A bordo del veicolo si trovavano due persone, entrambe soccorse e trasportate in ospedale per ricevere le cure del caso. Le loro condizioni non sono state rese note.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i volontari dell’associazione 155, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata dall’incidente e ad allertare il personale dei Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale di Comiso.

Saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a chiarire la dinamica dell’incidente e le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del mezzo.



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