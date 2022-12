Incidente alle porte di Ragusa due auto si scontrano

Incidente stradale alla periferia di Ragusa nei pressi di via Ettore Fieramosca dove probabilmente a causa della fitta nebbia e per cause ancora in via di accertamento, due autovetture sono entrate in collisione tra loro. Danni soprattutto ai mezzi mentre non sono ancora note le condizioni di salute dei due degli occupanti dei mezzi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Ragusa e le ambulanze per prestare i soccorsi

notizia in aggiornamento, foto di repertorio