Incidente a Comiso, auto finisce su una rotatoria

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 17.30 sulla strada Comiso-Vittoria, all’altezza di villa Orchidea. Un’auto guidata da un anziano, per cause ancora in fase di accertamento, è finita sulla rotatoria. Il tratto di strada, in questo momento, è interessato da alcuni lavori di ammodernamento.

Non ci sarebbero feriti gravi. Sul posto è intervenuta la polizia di stato.