Incidente a Chiaramonte: scontro tra due auto

Un incidente si è verificato stamani intorno alle 8 all’uscita dell’area di servizio Lukoil di contrada Coffa, territorio di Chiaramonte. Per cause ancora in fase di accertamento, due auto si sono scontrate, una BMW e una Giulietta.

Non ci sarebbero feriti gravi ma sul posto sono intervenute due ambulanze, una da Giarratana e una da Chiaramonte.